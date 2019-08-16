Российский бизнесмен Михаил Прохоров продал клуб Национальной баскетбольной ассоциации китайскому предпринимателю. Джозеф Цай получил 51% акций команды «Бруклин Нетс» почти за полтора миллиарда долларов. В прошлом году в его собственности оказались 49% клуба. Таким образом, по данным газеты The New York Times, общая сумма сделки стала рекордной в истории спортивной индустрии. 10 лет назад Прохоров купил 80% акций всего за 200 миллионов.