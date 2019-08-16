Причиной гибели людей, отравившихся подсолнечным маслом в Ульяновской области, мог быть крысиный яд

Как пишет газета «Ульяновская правда» со ссылкой на источник, продукт был изготовлен из семян, предположительно хранившихся в амбаре, обработанным сильнодействующим веществом. В областном Минздраве отметили, что такая версия рассматривается, но еще не подтверждена, — сообщает РБК.

Жертвами отравления уже стали два человека. Масло у себя дома изготовил житель села Михайловка. Подсолнечник он закупил у фермера в соседней Сызрани.