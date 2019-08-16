Власти подмосковного Жуковского уберут нелегальную свалку возле озера неподалеку от аэропорта

Об этом сказал министр экологии региона после ЧП с попаданием стаи птиц в двигатель лайнера «Уральских авиалиний». Слова Дмитрия Куракина приводит ТАСС. Чиновник отметил, что на эти цели понадобится около 100 миллионов рублей, добавив при этом, что, по его мнению, мусор не привел к созданию аномальной орнитологической ситуации в районе воздушной гавани.

Сегодня начала свою работу комиссия, которая должна оценить ситуацию с птицами вокруг аэропорта. Накануне Airbus-321 вскоре после взлета совершил жесткую посадку в кукурузном поле. Все 240 человек, находившиеся на борту, остались живы.