Актер и режиссер Сергей Пускепалис станет художественным руководителем театра имени Волкова

Его представят труппе в понедельник. Назначение Пускепалиса выглядит заранее оговоренным, — сказала «Эху» театральный критик Алена Карась.

По мнению Карась, с новым художественным руководителем от театра не стоит ждать выдающихся постановок.

Ранее коллектив просил министра культуры Владимира Мединского решить конфликт между директором Алексеем Туркаловым и худруком Евгением Марчелли. По итогам совещания директор был освобожден от должности, а художественному руководителю объявили выговор. Позже сам Марчелли написал заявление об уходе.