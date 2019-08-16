В Камеруне захвачены трое российских моряков, все они по некоторым данным представители высшего командного состава

Пираты требований пока не выдвигали.

Пираты минувшей ночью атаковали грузовое судно у берегов Камеруна. Оно находилось на якорной стоянке у порта Дуала. Это крупнейший город и экономическая столица Камеруна. Пираты проникли на борт и похитили восемь человек, трое россиян, остальные немцы. Моряки из Санкт-Петербурга, Мурманска и Владивостока, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. По уточнённым данным, пираты атаковали датское судно, оно следовало под флагом Антигуа и Барбуды. Всего на борту было 12 человек, четверо спаслись. У них могут потребовать выкуп за захваченных моряков. Российские дипломаты тесно контактируют с властями Камеруна и пытаются прояснить судьбу соотечественников, заявили на Смоленской площади. Создана оперативная группа для освобождения членов экипажа. В Камерун также прибыли переговорщики от работодателя. На экипаж, скорее всего, напали нигерийские пираты, сообщает агентство Франс-Пресс со ссылкой на представителя военно-морских сил Камеруна.

На морские суда в прошлом году было совершено больше двухсот нападений. В лидеры по пиратской активности вышел Гвинейский залив. Согласно рейтингу, составленному российским профсоюзом моряков, самая высокая пиратская активность сейчас наблюдается в Нигерии, Латинской Америке и Сомали, пишет «Коммерсантъ».