Мосгорсуд приговорил украинского миллиардера к 9 годам по делу о мошенничестве

Кроме того с Олега Мкртчана взыскано почти 200 миллиардов рублей – передает ТАСС. Уголовное дело экс-владельца футбольного клуба «Кубань» слушалось в закрытом режиме, поскольку материалы имеют гриф «совершенно секретно». По версии следствия бизнесмен получил кредитные средства Внешэкономбанка через зарубежную оффшорную компанию под видом легальных сделок. Сам предприниматель свою вину не признал. Ранее Мкртчан входил в топ-15 богатейших людей Украины по версии журнала Forbes.