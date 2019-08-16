Москвичка, задержанная после покупки лекарства от эпилепсии, стала свидетелем по делу о контрабанде психотропных веществ. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба. О задержании женщины на почте при получении заграничного препарата Фризиум стало известно накануне. Как рассказала юрист детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава, таможенники угрожали арестовать москвичку.

Похожий случай произошел в июле. Тогда полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении Елены Боголюбовой, также купившей Фризиум для своего ребенка.