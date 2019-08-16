Актер и режиссер Сергей Пускепалис стал художественным руководителем театра имени Волкова в Ярославле

Ранее представленная им концепция развития старейшего драматического театра страны получила одобрение в Российском фонде культуры.

Для работы в Волковском театре Пускепалису придется оставить МХАТ имени Горького, где он до последнего времени работал заместителем художественного руководителя. Говоря о своих ближайших планах, заслуженный артист России сказал, что предстоит «поработать над атмосферой в коллективе» – ранее вокруг руководства ярославским театром возникла целая череда конфликтов. Теперь же представленная Пускепалисом концепция развития учреждения получила одобрение большинства членов комиссии Минкультуры – и стала лучшей среди девяти представленных. Ранее на фоне планов по объединению Волковского и Александинского театра в коллективе произошел конфликт между прежним художественным руководителем Евгением Марчелли и директором театра Алексеем Туркаловым. После этого министр Мединский освободил Туркалова от выполнения обязанностей, а Марчелли объявили выговор. Режиссер написал заявление об уходе, которое было принято. Пускепалис же уже заявил о том, что место в репертуаре под его руководством найдется и современным пьесам, однако в приоритете все же останется русская классика.

Сергей Пускепалис широко известен своими работами в кинематографе. Он исполнил главные роли в фильмах «Как я провел этим летом» и «Простые вещи». В театре имени Волкова он уже работал в качестве главного режиссера. Это было в 2010-м году.