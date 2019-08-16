Федеральная таможенная служба возбудила дело по факту незаконного ввоза в Россию препарата фризиум

Федеральная таможенная служба возбудила уголовное дело по факту незаконного ввоза в Россию противосудорожного препарата фризиум. Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, задержанная при попытке получить препарат женщина проходит как свидетель. Она объяснила, что заказала лекарство без рецепта для своего 25-летнего сына, который страдает от эпилепсии. Это уже второй подобный случай за последнее время. Минздрав пока не предпринимает активных шагов по лечению тяжелобольных детей, — считает директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.

В незарегистрированных лекарствах нуждаются не менее двух тысяч российских детей. Что касается «фризиума», то в Минздраве сказали, что оценят эффективность данного лекарства.