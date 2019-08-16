Следственный комитет анализирует видео, снятое пассажирами аварийно севшего самолета в Подмосковье

Уже допрошены многие из тех, кто находился на борту лайнера. Продолжается работа и на месте происшествия в Раменском районе. Напомню, самолет, следовавший рейсом из Москвы в Симферополь, был вынужден совершить аварийную посадку из-за того, что отказали двигатели – в них попали чайки. На борту судна находились более двухсот тридцати человек.



Пассажиры аэробуса, совершившего накануне аварийную посадку в Подмосковье, получит денежную компенсацию. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. Всего на борту находилось более 230 человек. Более 70 из них были вынуждены обратиться за медицинской помощью.