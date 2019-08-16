Рашкин: КПРФ пригласила всех протестующих присоединиться к митингу 17 августа «За честные и чистые выборы»

КПРФ пригласила всех протестующих присоединиться к митингу 17 августа «За честные и чистые выборы» на проспекте Сахарова. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый секретарь Московского городского комитета КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин.

«Мы подавали заявку на Площадь революции, а там более 5 тысяч человек нельзя было подать. Но площадь нам не дали, и, когда пошли на согласование, мэрия нам предложила проспект Сахарова, а заявка осталась в 5 тысяч. Поэтому не надо смотреть на заявку в 5 тысяч, мы пригласили всех москвичей, всех кто заинтересован, чтобы выборы были честными и прозрачными, чтобы регистрировались кандидаты не только от партии власти. Мы пригласили и, так называемую, системную и несистемную оппозицию», — сказал он.

Начало митинга «За честные и чистые выборы», согласованного КПРФ на проспекте Сахарова, в ближайшую субботу в 12.00.