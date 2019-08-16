Столичный «Спартак» сумел выйти в заключительный отборочный раунд футбольной Лиги Европы

У себя дома в ответном матче он вновь переиграл швейцарский «Тун».

Благодаря победе над «Туном» в первом матче в гостях со счетом 3:2 Спартак мог позволить себе при определенных раскладах даже проиграть с минимальной разницей. Впрочем, начало игры заставило болельщиков московского клуба испытать тревогу: уже на 7-й минуте защитник швейцарцев Штефан Гларнер открыл счет мощным ударом с 12 метров в дальний угол ворот Александра Максименко. Несмотря на опаснейший дальний выстрел звездного спартаковского новичка, нападающего Андре Шюррле, после которого вратарь «Туна» отбил мяч в перекладину, первый тайм остался именно за швейцарцами. Зато во втором москвичи усилили давление, стали меньше ошибаться и сумели забить два мяча. Сначала еще один новичок «Спартака» Эсекьель Понсе сумел разобраться в чужой штрафной на добивании после очередного удара Шюррле, а затем и сам немец во вратарской замкнул прострел Мирзова. 2:1 – победа «Спартака», которой также способствовал вратарь Александр Максименко, отразивший несколько опасных ударов игроков «Туна». Теперь в раунде плей-офф Лиги Европы москвичи поборются за выход в групповой этап турнира с португальской «Брагой». Она накануне переиграла датский «Брондбю» со счетом 3:1.

Матчи между «Спартаком» и «Брагой» в рамках футбольной Лиги Европы пройдут 22 и 29 августа.