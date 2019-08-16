Гренландия – не продается, заявил МИД датской автономии

Гренландия – не продается. Об этом заявил МИД датской автономии, комментируя публикацию газеты Уолл стрит джорнал. По данным издания, Дональд Трамп интересовался у своих помощников, следует ли попытаться купить Гренландию. Это бред, — считает член думского комитета по международный делам, президент ассоциации полярников Артур Чилингаров.

Кстати, по данным Уолл стрит джорнал, некоторые советники поддержали идею Трампа, назвав ее экономически целесообразной.