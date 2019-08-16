Израильский наркобарон сбежал в Киеве от украинских спецслужб во время своей депортации на родину

Национальная полиция Украины подтвердила факт побега.

Основатель крупнейшей международной онлайн-сети по распространению наркотиков Амос Дов Сильвер скрылся от сотрудников Службы безопасности Украины в аэропорту Борисполь. Там его должны были посадить на самолёт и экстрадировать в Израиль. Наркобарон вместе с силовиками прошёл паспортный контроль, с него сняли электронный браслет. А дальше произошла загадочная вещь. Сильвер пошёл в зону duty free и никто его после этого больше не видел. Прокуратура Киева подтвердила: наркобарон сбежал. Верховный суд Украины вчера постановил депортировать того, кого СМИ прозвали «королём наркоинтернета». СБУ о решении суда другие силовые ведомства не известила, ничего не знали о депортации и израильские спецслужбы. В аэропорту Киева их не было. Помимо израильского у Сильвера есть и гражданство США. По запросу израильских властей его арестовали в столице Украины почти полгода назад. Киев назвал арест крупнейшей успешной совместной спецоперацией полиции и коллег из других стран. Наркобарон сначала сидел в СИЗО, около месяца назад его отпустили под домашний арест.

Полиция ищет сбежавшего израильтянина. Его жена сказала, что обеспокоена сообщениями об исчезновении мужа и не верит заявлениям украинских спецслужб.