Мосгорсуд признал законным отказ в регистрации Ильи Яшина на выборы в Мосгордуму

Глава Красносельского муниципального округа участвовал в заседании лично. Его доставили из спецприемника, где он отбывает административный арест. Суд не нашел нарушений в решении избирательных комиссий.

Адвокат Вадим Прохоров утверждает, что иск его подзащитного по существу так и не был рассмотрен.

Защита обжалует отказ в Верховном суде, хотя и не возлагает больших надежд на эту инстанцию.

Число отказов в регистрации кандидатам в Мосгордуму снизилось почти в два раза по сравнению с выборами в 2014-ом году. Об этом заявил зампред ЦИКа Николай Булаев. По его словам, кандидаты стали лучше готовить документы, а избирательные комиссии проявили к ним большую лояльность. Процедура в регистрации в Мосгордуму в этом году прошла значительно лучше, — заключил Булаев. Напомню, в этом году было отказано в регистрации 57 кандидатам, в том числе известным оппозиционным политикам.