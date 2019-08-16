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14:00, 16 августа 2019

Президент США Дональд Трамп решил купить у Дании Гренландию

Президент США Дональд Трамп решил купить у Дании Гренландию. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме. Согласно этим данным, американский президент уже обсудил идею с советниками и попросил своего адвоката изучить возможность сделки. Гренландия считается самым большим островом в мире. После Второй Мировой войны президент США Гарри Трумэн хотел купить остров за 100 миллионов долларов, но получил от Дании отказ. Какую сумму готов предложить Трамп, пока не известно.



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