Сегодня домой в Екатеринбург вернулся экипаж самолета, который накануне совершил экстренную посадку в Подмосковье

224 спасенные жизни уже окрестили Чудом на Кукурузоне. Командир судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили самолет без шасси прямо в поле кукурузы. До окончания проверки причин ЧП от полетов экипаж отстранён. Хотя их действия вызывают самые высокие оценки как экспертов, так и пассажиров. Эвакуация с судна накануне была произведена в рекордно короткие сроки по всем правилам. Второй пилот самолета Георгий Мурзин после аварийной посадки попал в больницу с ушибами грудной клетки, но его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов. Георгию 23 года. в 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. К моменту экстренной посадки общий налет Георгия составлял 600 часов.

А командир экипажа Дамир Юсупов проходил тренировки и был подготовлен к управлению в ручном режиме. Посадка самолета с отказавшими двигателями без шасси войдет в программу тренировок для пилотов. Сам Юсупов принес извинения пассажирам рейса за то, что не доставил их в Симферополь,пожелал выздоровления всем пострадавшим и посоветовал не бояться летать. Добавлю, что Airbus компании «Уральские авиалинии больше летать не будет. когда СК поставит точку в расследовании. Самолет с кукурузного поля вывезут, судно застраховано. окончательное решение о судьбе борта примет спецкомиссия, в состав которой входят в том числе и представители концерна Airbus.

Пассажиры аэробуса, совершившего аварийную посадку, получат компенсации. Об этом сказал руководитель федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

Согласно предварительной версии, причиной отказа двигателей самолета стало столкновение со стаей птиц.