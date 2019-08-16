Целая серия протестных акций запланирована в Москве на ближайшие и следующие выходные

Мэрия пока согласовала не все из них или, в некоторых случаях, не там, где просили оппозиционеры. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант».

В предстоящее воскресенье в Москве, вероятно, пройдет еще одна акция в поддержку сестер Хачатурян, организаторы которой просят мэрию согласовать пикеты численностью в 1000 человек в Новопушкинском сквере и на Сретенском бульваре. Ответ от властей организаторы ждут сегодня вечером.