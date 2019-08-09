В Москве мать больного эпилепсией ребенка задержали после того, как она заказала через интернет лекарство для сына

В Москве мать больного эпилепсией ребенка задержали после того, как она заказала через интернет за рубежом лекарство для своего сына. Препарат фризиум назначил врач. Когда женщина пришла получать посылку, в московском отделении почты на Челобитьевском шоссе ее встретили сотрудники таможенной службы. Они предъявили удостоверение работников отдела по борьбе с контрабандой наркотиков. Мать мальчика пять часов продержали в почтовом отделении. Посылку с лекарством конфисковали. Затем к ней домой приехали с обыском, изъяли системный блок компьютера. Об этом рассказали в детском хосписе «Дом с маяком». Там уточнили, что мать больного ребенка сейчас находится в статусе свидетеля по делу о контрабанде. Это уже не первый случай, когда задерживают родителей, заказывающих для больных детей препарат фризиум. Власти не предпринимают активных действий для того, чтобы как-то изменить ситуацию, — сказала «Эху» директор хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава.

беспрецедентным" случаем. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный врач 1-й городской больницы Алексей Свет.

«Арестовывать матерей больных детей — это беспрецедентно. Эти люди получают таблетки по почте, так делать нельзя, нельзя воевать с детьми. Я не знаю механизмов, но больные дети должны получать то лечение, которое им показано. И если у нас нет каких-то форм, ну почему бы их не зарегистрировать, что в этом ужасного», — сказал он.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович из-за ситуации с очередным задержанием матери больного ребенка уже подготовил обращения в Следственный комитет, Минздрав и к президенту России. Об этом Бунимович сказал в интервью «Эху Москвы».

В Минздраве, между тем, заявили, что проверят эффективность препарата фризиум. Российская противоэпилептическая лига подготовит заключение, после чего будет обсуждаться возможность замены лекарства на официально зарегистрированные в России.