Некоторые датские политики не поверили в то, что Дональд Трамп действительно хочет купить Гренландию

Так, бывший премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен написал в Твиттере, что это, скорее всего, первоапрельская шутка. Бывший министр развития Ссорен Пинд выразил надежду, что Дания сохранит свою землю. По данным газеты Уолл стрит джорнал, Дональд Трамп в разговорах со своими помощниками интересовался тем, следует ли США попытаться купить Гренландию. Утверждается, что некоторые из его советников поддержали эту идею.