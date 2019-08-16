Специалисты пока не могут решить, что делать с самолетом, который совершил аварийную посадку на кукурузное поле

Специалисты пока не могут решить, что делать с самолетом «Уральских авиалиний», который накануне совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья. Необходимо уточнить, подлежит ли лайнер ремонту. Так говорят в руководстве аэропорта Жуковский. Напомню, накануне в «Уральских авиалиниях» заявили, что, скорее всего, аэробус восстановлению не подлежит. Впрочем, окончательное решение будет принято в течение трех-четырех дней.

Пассажиры аэробуса, совершившего экстренную посадку в Подмосковье, получат денежную компенсацию. Сумма выплат будет зависеть от тяжести причиненного здоровью ущерба. Об этом сообщила вице-президент Национального союза страховщиков Светлана Гусар.

Правительство утвердило систему выплат в таких случаях в 2013-ом году.