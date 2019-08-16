Сбербанк запустит новую технологию оплаты товаров в магазинах при помощи изображения лица или отпечатка пальца

Об этой инициативе пишут сегодня «Ведомости».

Оплачивать покупки в магазинах без наличных, кредитных карт и гаджетов смогут клиенты Сбербанка, которые согласятся на обработку биометрических данных и зарегистрируются в системе. Владелец карты может это сделать прямо в магазине, где есть необходимое оборудование, пишут Ведомости. Для этого надо вставить карту Сбербанка в биотерминал, отсканировать отпечаток пальца или изображение лица, придумать пароль для подтверждения операций и привязать данные к кредитке. К биометрии разрешат прикрепить только одну карту. Вернуть товары в магазины с помощью отпечатка пальца или изображения лица не удастся. Далеко не все крупные банки как выяснило издание, готовы внедрять возможность оплаты покупок с помощью биометрических данных. Пока не планируют это делать в банке «Открытие». В ВТБ сказали, что при наличии спроса готовы вопрос рассмотреть. Между тем с начала года с помощью отпечатка пальца расплачиваться за товары можно в двух десятках столичных супермаркетах «Азбука вкуса». Сервис, который позволяет делать покупки с помощью сканирования лица, действует в десяти пиццериях сети «Папа Джонс».

Центробанк в конце июня разрешил кредитным организациям собирать биометрические данные клиентов. Внедрение новых технологий позволит людям пользоваться услугами банков дистанционно.