Сайт против независимых кандидатов в Мосгордуму может быть связан с подрядчиком мэрии

Об этом пишут «Открытые медиа». Речь идет о сайте «Не допускай, Москва» и его социальных сетях, где публикуются призывы не поддерживать независимых кандидатов. Как отмечает сайт «Медуза», как правило, это публикации из серии «не допускай тех, кто отмывает миллиарды в ФБК», «не допускай тех, кого выбирают мертвые» или «не допускай тех, кто угрожает семьям полицейских». В материале «Открытых медиа» говорится, что ресурс был зарегистрирован несколько дней назад на имя Александра Хмары. Человек с таким именем работает СММ-менеджером в компании «Има Консалтинг». Это подрядчик мэрии. Сам Хмара сообщил, что уже не работает в компании и ничего не знает о создании сайта.