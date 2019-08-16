Z Архив новостей новости
5 2 6 914
13:00, 16 августа 2019

Сайт против независимых кандидатов в Мосгордуму может быть связан с подрядчиком мэрии

Об этом пишут «Открытые медиа». Речь идет о сайте «Не допускай, Москва» и его социальных сетях, где публикуются призывы не поддерживать независимых кандидатов. Как отмечает сайт «Медуза», как правило, это публикации из серии «не допускай тех, кто отмывает миллиарды в ФБК», «не допускай тех, кого выбирают мертвые» или «не допускай тех, кто угрожает семьям полицейских». В материале «Открытых медиа» говорится, что ресурс был зарегистрирован несколько дней назад на имя Александра Хмары. Человек с таким именем работает СММ-менеджером в компании «Има Консалтинг». Это подрядчик мэрии. Сам Хмара сообщил, что уже не работает в компании и ничего не знает о создании сайта.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Егор Крид: Я не лезу в политику и вы меня туда не приписывайте Если вы хотите идти на митинг в этот день — это ваше право, и если я не ошибаюсь, там тоже планируется какой-то концерт + заявлены мои любимые IC3PEAK и я не качаю и не хочу качать ни за одну из сторон…

5 215 6 51908 09.08
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Рассуждения о свободе Значит, предстоит снова всё сначала. Новые потрясения. Новая прочистка голов от шелухи в виде воображаемого величия, духовности и особости. Новая оппозиция. Новая власть. Новый заход на то, чтобы стать частью цивилизованного мира, а не его головной болью…

5 84 6 18967 09.08
Kполитика, власть, общество, протесты, мнения
Новости

В Москве задержали мать ребёнка-инвалида, заказавшую для сына через интернет лекарство от эпилепсии Об этом рассказала директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава…

5 43 6 5272
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Браво! Мы часто слышим, что подавляющее большинство инцидентов с самолетами — это человеческий фактор. Теперь мы получили еще одно яркое подтверждение того, что этот же человеческий фактор спасает нам жизни…

5 36 6 5332 15.08
Kавиация, самолеты, происшествия, мнения
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

+ Как полиция разгоняет митинги в разных странах мира Как полиция разгоняет митинги в разных странах мира После жесткого разгона протестов в Москве государственные СМИ обсуждают, насколько правомерны методы полицейских на митингах в России, ссылаясь на зарубежный опыт…

5 120 6 17928 11.08
8читать ;смотреть
Kполитика, видео, общество, мнения
Блоги

+ Oxxxymiron: Возможно, для вас, как и для меня, это будет первый в жизни митинг Oxxxymiron: Возможно, для вас, как и для меня, это будет первый в жизни митинг Ежедневно появляются новые обвиняемые по делу; разумеется, речь идет о полном прекращении всего дела, а не только об упомянутых в видео…

5 68 6 46699 09.08
Блоги

+ Владимир Путин в Крыму встал на колено перед девочкой-балериной и поцеловал ей руку Владимир Путин в Крыму встал на колено перед девочкой-балериной и поцеловал ей руку Президент встречался с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии в Севастополе и ее ректором…

5 125 6 21570 14.08
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Блоги

Элла Памфилова: Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания «Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно»...

5 126 6 22552 12.08
Kполитика, выборы, москва, протесты, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Чем топорнее, тем лучше УФСИН (ну неужели и правда так мало работы?) решило вдруг провести 10 августа соревнования по вождению автозаков, приурочив это веселье к началу конвоирования арестованных в этом, прямо скажем, общественном транспорте, которое впервые состоялось… 5 ноября 1908 года…

5 37 6 14296 09.08
Kобщество, новости, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Приходите 10 августа в 14:00 на митинг на проспекте Сахарова! Самая важная задача этого митинга заключается в том, чтобы показать, что мы есть – свободные граждане России, что мы не хотим жить в «стране рабов, стране господ»...

5 28 6 7084 09.08
Kполитика, власть, протесты, москва, мнения
Блоги

Егор Жуков: Не знаю, стану ли свободным я, но Россия точно станет Мосгорсуд оставил под арестом студента Высшей школы экономики. Ранее его поместили под стражу по делу, которое следствие связывает с уличными акциями 27 июля и называет «массовыми беспорядками»...

5 272 6 50276 15.08
Kсуды, протесты, политика, выборы, власть, рф, события
Интервью Брифинг с Дмитрием Песковым

Дмитрий Песков гость: Дмитрий Песков пресс-секретарь Президента РФ

Мы считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков…

5 143 6 26364 13.08
#слушать 36:45 8читать $скачать 8.4 МБ
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Шашечки на Сахарова Людей возмущает и бесит то, что об них вытирают ноги, плюют в лицо, бьют по голове и что их, людей, за людей как раз и не считают. Мы для них – просто галочки в бумажке и циферки в строчке. Причем – все. Поэтому и народу выходит все больше…

5 97 6 41587 09.08
Kобщество, протесты, митинги, политика, мнения
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Последний герой О, так пилот ещё и в базе «Миротворца», оказывается. Ну, что ж. Поздравляю, друзья. Вы уже дошли до этой стадии. И так и не заметили…

5 71 6 13799 09:49
Kполитика, общество, бабченко, мнения
Блоги

+ Истребитель НАТО F-18 приблизился к самолету главы российского Минобороны Истребитель НАТО F-18 приблизился к самолету главы российского Минобороны Инцидент произошел в небе над Балтийским морем, когда Сергей Шойгу летел из Калининграда в Москву…

5 30 6 5902 14.08
8читать ;смотреть
Kшойгу, нато, авиа, происшествия, видео, события
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Революция продолжается, первые уроки Нам очередной раз продемонстрировали — среди главных проблем этого квазигосударства — полное отсутствие диалога между властью и обществом…

5 44 6 8742 13.08
Kпротесты, власть, общество, оппозиция, мнения

Популярное за неделю

Новости

Россия готова отдать Японии два южнокурильских острова – Хабомаи и Шикотан на определенных условиях сказал сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров

5 53 6 96550
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дикое винтилово. Единственный вариант ответа власти — насилие. И, конечно, мы видим очень интересную особенность этого насилия. Это произвол…

5 68 6 123551 10.08
#слушать 49:24 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, общество, передачи
Голосование

3140539
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях».
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 3856 11.08
Блоги

Митинг за честные выборы и против политических репрессий. Хроника По данным «Белого счетчика» на Сахарова пришли более 50 тысяч человек. Митинг стал самым массовым с 2011 года…

5 254 6 222161 10.08
Kмосква, выборы, акции, фото, видео, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ Я допустил резкость, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего» Я допустил резкость, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего» Это, конечно же, неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца…

5 197 6 136588 12.08
8читать ;смотреть
Kобщество, кадыров, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8012094
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4160376

Сегодня в эфире