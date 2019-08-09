Мосгорсуд признал законным отказ зарегистрировать Илью Яшина кандидатом в депутаты Мосгордумы. Иск не был рассмотрен по существу, — сказал «Эху» адвокат политика Вадим Прохоров.

«Важно отметить, что по существу правоту или не правоту избирательных комиссий, отказавших Яшину в регистрации кандидатом, суд так и не рассматривал. Рассмотрение дела закончилось практически сразу после его начала путем применения положения об истечении срока на обращение в суд. Мы полагаем, что это явное нарушение», — сказал он.

Вадим Прохоров добавил, что защита обжалует отказ в Верховном суде, хотя и не возлагает на эту инстанцию больших надежд.