Экспертиза по делу «Седьмой студии» показала, что государство потратило на «Платформу» меньше его рыночной стоимости

Новая экспертиза по делу «Седьмой студии» показала, что государство потратило на проект «Платформа» меньше его рыночной стоимости. По мнению адвоката режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрия Харитонова, это значит, что «Седьмая студия» сэкономила около 80 миллионов рублей. Экспертиза показала, что сотрудники сэкономили деньги, выделенные из бюджета, — в свою очередь сказала адвокат фигурантки дела Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова.

Повторная экспертиза была назначена весной. На ряд вопросов, как отмечает сайт «Медиазона», ответы получить не удалось. Это связано с отсутствием документов о финансово-хозяйственной деятельности.