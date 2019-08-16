В Ульяновске семь человек госпитализировали после отравления подсолнечным маслом домашнего производства

В Ульяновске семь человек госпитализировали после отравления предположительно подсолнечным маслом домашнего производства. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. Агентство РИА Новости пишет, что один пострадавший умер. Известно, что все заболевшие связаны между собой родственными или служебными отношениями, — сказали в Минздраве. Телеканал «Дождь» передает, что по некоторым данным масло было куплено у местного бизнесмена на рынке. Есть версия о том, что семечки, из которых оно было произведено, были отравлены крысиным ядом.