Следственный комитет не заводил уголовного дела о покупке матерью больного ребенка препарата Фризиум

Об этом со ссылкой на источник пишет агентство ТАСС. О преследовании женщины, чей сын болен эпилепсией, ранее сообщила директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава. По ее словам, мать ребенка задержали на почте, когда та получала посылку с препаратом, заказанным через интернет. Позже юрист «Дома с маяком» Екатерина Романова уточнила, что мать мальчика находится в статусе свидетеля по делу о контрабанде наркотиков.