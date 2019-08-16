Полиция Украины подтвердила информацию о побеге основателя крупнейшей онлайн-сети распространения наркотиков

Национальная полиция Украины подтвердила информацию о побеге основателя крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков. Об этом сообщает агентство ТАСС. В ведомстве отметили, что вопросом экстрадиции занималась Служба безопасности Украины. Ранее издание «Страна» сообщило, что человек, которого называют «королем нарко-интернета», совершил побег в аэропорту. Амос Дов Сильвер был доставлен туда для депортации в Израиль. Он прошел паспортный контроль, с него сняли электронный браслет, после чего он зашел в зону дьюти-фри и исчез. Амос Дов Сильвер – основатель онлайн-сети распространения марихуаны, является гражданином Израиля и США. Он был арестован в Киеве в марте по запросу израильских властей.