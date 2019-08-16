Второй пилот аэробуса, аварийно севшего в Подмосковье, госпитализирован с ушибами груди

Об этом рассказал сегодня коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов. Он также добавил, что экипаж сможет вернуться к полетам в течение двух-трех недель. Ранее сообщалось, что пилотов отстранили от полетов на время проверки. Вчера самолет А321, вылетевший из Москвы в Симферополь, аварийно приземлился возле аэропорта Жуковский в кукурузном поле. По предварительным данным, при взлете лайнер столкнулся со стаей птиц, после чего отказали оба двигателя. На борту было более двухсот тридцати человек, обошлось без жертв. 76 человек обратились за медицинской помощью.