Видеохостинг YouTube оставил без внимания требование Роскомнадзора об удалении ролика с сожжением российского флага

В надзорном ведомстве отметили, что реакции не последовало на три соответствующих запроса.

Американская компания Google проигнорировала запросы российского ведомства. В Роскомнадзоре это весьма мягко называли отсутствием должной реакции «на требования об удалении противоправного контента». 31 июля в службу поступило требование Генпрокуратуры об удалении с одной из страниц, запрос был перенаправлен в администрацию YouTube. Впрочем, доступ к указанному в материалу спустя две недели так и не был ограничен. Ролик, как следует из названия, снятый в Одессе, демонстрирует как неизвестные сжигают российский триколор. При этом в пресс-релизе ведомства по надзору в сфере массовых коммуникаций отмечается, что они находятся находится с руководством компании Google в постоянном рабочем взаимодействии, но эти контакты не приводят к положительному результату. И это далеко не первая такая история. В России в марте этого года вступил в силу закон об оскорблении госсимволов. Документ предусматривает, что информация, выражающая в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству и официальным государственным символам подлежит блокировке.

Наказание за неисполнение требования закона варьируется от штрафов в размере от 30 до 300 тысяч рублей до административного ареста на 15 суток.