Илье Яшину не удалось оспорить отказ в регистрации его кандидатом в депутаты Мосгордумы

Жалобу политика Мосгорсуд рассматривать не стал.

На заседание Илья Яшина доставили из спецприёмника, где он отбывает уже третий по счёту административный арест с конца июля. Незарегистрированный кандидат требовал отменить решения окружной и городской избирательных комиссий, а также ЦИКа. Суд, впрочем, даже не стал рассматривать заявление Яшина по существу. На том основании, что срок для обжалования решения окружного избиркома уже истёк, сообщает Интерфакс. Представители политика утверждали, что это произошло из-за намерения обжаловать решение сначала в вышестоящих избирательных органах и только потом уже в суде. Главе Красносельского района Москвы не хватило 76ти подписей для регистрации кандидатом в депутаты столичной думы, которые избирком признал бы достоверными. Яшин на этой неделе призвал главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в столичный парламент с начала на конец осени, обеспечив участие оппозиционных кандидатов. ЦИК отказал в регистрации в том числе Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, ряду других кандидатов. Жданов пытался добиться регистрации через суд, но сделать этого не смог.

В поддержку незарегистрированных кандидатов больше месяца в Москве проходят массовые акции протеста. Число задержанных в ходе них превысило две тысячи человек, 14 стали фигурантами уголовного дела о так называемых «массовых беспорядках».