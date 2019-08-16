Командир аэробуса, посадивший вчера самолёт в поле в Подмосковье, извинился перед пассажирами. Об этом пишет агентство ТАСС. Дамир Юсупов сказал, что немного виноват, что не доставил людей до места назначения в Симферополь. Он пожелал всем выздоровления и не бояться летать.

Накануне самолёт А-321 компании «Уральские авиалинии», вылетевший из Москвы в Симферополь, столкнулся со стаей птиц. У лайнера отказали двигатели. На борту было больше 230 человек. Экипаж посадил самолёт на кукурузное поле. Обошлось без жертв. 76 человек обратились за помощью, в больнице остаётся одна женщина.