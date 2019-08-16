Мать больного эпилепсией ребёнка, у которой провели обыск, проходит свидетелем по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сайту «МБХ-медиа» сообщила юрист детского хосписа «Дом с маяком» Екатерина Романова. Посылка арестована, ребёнок необходимые препараты не получил. Ранее директор Фонда «Дом с маяком» сообщила, что мать больного мальчика задержали на почте при получении посылки с препаратом «Фризиум», заказанным через интернет. Женщину 5 часов продержали в почтовом отделении, после этого у неё дома прошёл обыск, во время которого изъяли системный блок компьютера.