Мосгорсуд не стал рассматривать иск Яшина об отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы

Мосгорсуд не стал рассматривать административный иск Ильи Яшина об отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Суд отказал в рассмотрении заявления Яшина по существу из-за пропуска срока на обжалование спорного решения окружной избирательной комиссии.

Представители Яшина настаивали, что срок был пропущен из-за их желания обжаловать решение окружной комиссии в вышестоящих избирательных органах: Мосгоризбиркоме и ЦИКе России. Яшин продолжает находиться под административным арестом.