В Гонконге сегодня могут пройти новые протестные акции с требованием остановить полицейское насилие в отношении демонстрантов. Тысячи жителей Гонконга вот уже почти три месяца каждую субботу выступают против пропекинской политики властей.

Масштабные протесты в Гонконге начались еще в июне, тогда поводом к ним стало рассмотрение поправок к закону об экстрадиции. Ожидалось, что это может грозить выдачей властями островного государства подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции — Тайваню, Макао и континентальной части Китая. С каждой неделей столкновения на улицах города становились все более ожесточенными. В минувшее воскресенье полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов в ходе трехдневной акции в гонконгском международном аэропорту под лозунгом «Свободу Гонконгу».

На этом фоне власти КНР, под юрисдикцию которой в 1997 году перешел Гонконг, начали оказывать давление на местные компании, чтобы те не допускали участия своих сотрудников в оппозиционных акциях.

Ситуацией в Гонконге обеспокоились и в российском МИДе. На смоленской площади предупредили россиян о возможных сбоях в системе транспорта острова.