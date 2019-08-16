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11:02, 16 августа 2019

Новая экспертиза по делу Серебренникова показала, что на проект потрачено больше денег, чем выделило государство

Новая экспертиза по делу Кирилла Серебренникова показала, что на проект режиссёра «Платформа» было потрачено больше денег, чем выделило государство. Выводы экспертов сегодня в Мещанском суде зачитала судья Ирина Аккуратова. В тексте также говорится, что проект «Платформа» был значимым культурным явлением. В результатах экспертизы говорится, что проект стоил более 300 миллионов рублей при том, что государство выделило лишь 210, уточняет агентство ТАСС. Однако защита приводит другие цифры. По данным адвокатов, Кирилл Серебренников не украл, а сэкономил государственные деньги, пишет агентство РИА.

Новая экспертиза по делу «Седьмой студии» была назначена в апреле. Фигурантов дела режиссёра Кирилла Серебренникова и его коллег обвиняют в хищении бюджетных денег.



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