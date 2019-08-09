На мать больного эпилепсией ребёнка завели дело из-за заказа через интернет незарегистрированного в России лекарства

На мать больного эпилепсией ребёнка завели дело из-за заказа через интернет лекарства, незарегистрированного в России. Об этом «Эху Москвы» рассказала директор Фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. По её словам, власти не предпринимают активных действий для того, чтобы изменить ситуацию.

Мониава уточнила, что мать мальчика, больного эпилепсией, была задержана на почте. Её продержали в почтовом отделении 5 часов, посылку с лекарством конфисковали, домой приехали с обыском, после которого и стало известно о возбуждении уголовного дела. При этом женщине говорили, что знают о ещё нескольких посылках с препаратом «Фризиум», пришедших в Москву. Матери мальчика также сказали, что должны её арестовать и посадить в тюрьму, но войдут в положение и делать этого не будут.