Директор детского хосписа: Министерство здравоохранения медлит с активными шагами по лечению тяжелобольных детей

Министерство здравоохранения медлит с активными шагами по лечению тяжелобольных детей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава.

«К сожалению, проблема с лекарствами для детей больных эпилепсией до сих пор еще не решены. Министерство здравоохранения обещало провести индивидуальную закупку препаратов для детей, которым лекарства нужны здесь и сейчас, и параллельно заняться регистрацией этих препаратов в России. Но пока этого не произошло очередную маму уже задержали на почте с посылкой с препаратом», — сказала она.

Л.Мониава добавила, что «Дом с маяком» составил список детей, нуждающихся в препаратах.

«Мы сделали независимый реестр пациентов, которые нуждаются в незарегистрированных в России лекарствах для лечения эпилепсии, там две тысячи сто семей, которым уже сейчас нужны эти препараты. Эти данные переданы в министерство здравоохранения. Дальше министерство должно организовать по каждому из пациентов консилиум, разрешающий индивидуальный провоз препарата, все это происходит очень медленно», — рассказала она.

По сведениям Л.Мониавы, таможенники сообщили о других обнаруженных посылках с препаратом. В ближайшее время последуют новые уголовные дела, тогда как дети по-прежнему остаются без лекарств.

Ранее стало известно, что на мать больного эпилепсией ребенка завели дело о контрабанде наркотиков за заказ препарата из-за границы. Женщину задержали на почте, когда она получила посылку с препаратом, который назначил врач. Лекарство конфисковали. Женщину допрашивали в течение пяти часов, в ее доме провели обыск, изъяв системный блок от компьютера.