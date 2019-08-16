В России увеличилось число безработных предпенсионного возраста. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства труда. Во втором квартале этого года число людей, которые остаются без работы перед выходом на пенсию, выросло до почти 123 тысяч человек. В первом квартале официально числились безработными порядка 113 тысяч россиян предпенсионного возраста. Максимальное пособие по безработице для этой категории немногим превышает 11 тысяч рублей.