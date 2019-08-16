Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не уйдёт в отставку до конца кампании по выборам в городскую думу. Об этом пишет сегодня газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников в Центризбиркоме и КПРФ. Источник в партии рассказал, что лидер коммунистов Геннадий Зюганов обсуждал отставку Горбунова с мэром Москвы Сергеем Собяниным, но тот заявил, что до выборов её не будет. Источник, близкий к мэрии, не исключил, что отставка произойдёт после выборов, но другой собеседников сказал, что и после выборов Горбунов никуда не уйдёт. В сообщении отмечается, что отставка Горбунова в ближайшее время маловероятна из-за давления оппозиции.