Суд в Ростове-на-Дону удалил с заседания по делу Анастасии Шевченко её несовершеннолетних детей

Решение приняла Снежана Фёдорова, сообщает сайт «МБХ-медиа». Кроме того, судья отклонила ходатайство адвоката Сергея Ковалевича, который просил перенести заседание из-за отсутствия второго защитника. Сергея Бадамшина вовремя не уведомили о сегодняшнем процессе.

Анастасия Шевченко стала первой в России обвиняемой по уголовному делу о работе нежелательной организации. С конца января она находится под домашним арестом.