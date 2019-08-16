Президент США Дональд Трамп, по некоторым данным, вынашивает идею о покупке Гренландии

Во всяком случае, о настойчивом интересе американского лидера к расширению американской территории за счет владения королевства Дании сообщает издание Wall Street Journal.

Несколько источников в американской администрации свидетельствуют о предметной заинтересованности Трампа в покупке северного острова. Америка уже дважды пытались купить Гренландию у Дании — в 1867 году и сразу после завершения Второй мировой войны, но королевство на сделку не пошло. По сведениям авторитетной американской газеты Дональд Трамп неоднократно интересовался у советников и юристов Белого дома, могут ли США купить Гренландию, и с крайней степенью внимания выслушивал ответы о геополитической важности этой территории и богатстве ее природных ресурсов. В итоге в аппарате советников было получено распоряжение о проработке идеи. Белый дом и Госдепартамент, а также представители Королевского дома Дании и посольства страны в Вашингтоне на запрос журналистов The Wall Street Journal о комментарии не ответили. Тем не менее, оценки перспектив сделки в кругу советников Трампа колеблются от признания экономической целесообразности такого шага до его принципиальной неосуществимости.

Гренландия — крупнейший на Земле остров, расположенный на северо-востоке Канадского щита. Большая часть этой территории покрыта льдом. Население острова немногим более 50 тысяч человек.