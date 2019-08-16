Авиакомпания «Уральские линии» поощрит экипаж, который сумел вчера утром посадить самолёт на поле в Подмосковье

Авиакомпания «Уральские авиалинии» поощрит экипаж, который сумел вчера утром посадить самолёт на поле в Подмосковье. Об этом сообщил генеральный директор авиаперевозчика Сергей Скуратов. Он также сказал, что самолёт был полностью исправен перед вылетом. По предварительным данным, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего двигатели заглохли. Пассажиры самолёта, совершившего экстренную посадку, получат компенсации. Сумма будет зависеть от тяжести травм. Об этом сообщила вице-президент национального Союза страховщиков Светлана Гусар.

На борту было более 230 человек, в больнице остаётся одна женщина.