В Москве в почтовом отделении задержали мать ребёнка, больного эпилепсией, из-за покупки лекарства

Женщина заказала препарат «Фризиум», не зарегистрированный в России. В выходные она пришла на почту для получения посылки, но её попросили вернуться в понедельник. Во время следующего визита мать мальчика задержали сотрудники таможенной службы. Женщину допрашивали 5 часов в отделении почты. Посылку с «Фризиумом» конфисковали, после чего у неё дома провели обыск. Изъяли системный блок компьютера, возбудили уголовное дело, рассказала «Эху Москвы» директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. Покупка лекарств для больных детей не должна оборачиваться уголовным преследованием, подчеркнул в интервью нашей радиостанции уполномоченный по правам человека в Москве Евгений Бунимович.

«История абсолютна бесчеловечная, абсурдная и в то же время юридически вроде бы правильная. Я в первую очередь обратился к руководителю Следственного комитета по Москве, потому что первое, что нужно сделать, это прекратить по отношению к маме больного ребенка соответствующее уголовное дело. Мы в последнее время видим, как борьба с наркотикам, очень важная вещь, превращается в какой-то абсурд по отношению к серьезно больным детям», — сказал он.

Е.Бунимович добавил, что также обратился к министру здравоохранения Веронике Скворцовой.

«Нужно уже самому министерству провести адресную закупку для пациентов, которым требуется это лекарство, а не тянуть с этими бесконечными заключениями, регламентациями и так далее. Это ситуация становится постыдной и скандальной», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам обмудсмена, этот вопрос будет поднят на ближайшем заседании Совета по правам человека при президенте, будет составлено обращение к Владимиру Путину с просьбой решить проблему в максимально короткий срок.

Бунимович назвал ситуацию с уголовными делами против матерей больных детей постыдной и скандальной.