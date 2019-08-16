Суд в Киргизии отказал арестованному экс-президенту Алмазбеку Атамбеву в изменении меры пресечения. Об этом сообщает агентство ТАСС. Бывшего главу республики обвиняют в коррупции. Его также подозревают в попытке госпереворота и убийстве спецназовца. Атамбаева задержали 8 августа после спецоперации, продолжавшейся около суток. Сторонники экс-президента пытались помешать задержанию. В столкновениях пострадали 170 человек, один спецназовец погиб.