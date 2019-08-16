Сбербанк собирается внедрить технологию оплаты товаров в магазинах при помощи отпечатков пальцев и изображения лица. Об этом пишет газета «Ведомости». Для идентификации с помощью биометрических данных клиентам сначала нужно будет пройти регистрацию в магазинах, где есть соответствующее оборудование. Для этого нужно будет вставить карту в биотерминал, придумать пароль и отсканировать отпечаток пальца или изображение лица. К биометрическому образцу можно прикрепить только одну карту. Вернуть товар по биометрии не получится. Для этого придётся предъявлять банковскую карту.