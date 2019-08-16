Минздрав оценит эффективность препарата, за заказ которого из-за границы задержали мать ребёнка, больного эпилепсией

В пресс-службе ведомства напомнили, что это не первый случай за последний месяц. Будет рассматриваться возможность замены этого препарата на официально зарегистрированные.

Ранее директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила о задержании женщины, купившей ребёнку препарат «Фризиум». Мать больного мальчика 5 часов продержали в отделении почты. Посылку с лекарством конфисковали. Домой к женщине приехали с обыском. Возбудили уголовное дело.