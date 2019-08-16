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09:02, 16 августа 2019

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вынуждена отменять рейсы

Авиакомпания «Уральские авиалинии», которая накануне потеряла при аварии один из своих лайнеров, вынуждена отменять рейсы. Расписание оптимизируют из-за нехватки самолётов, пояснили в пресс-службе перевозчика. В частности, сегодня «Уральские авиалинии» отменили рейс из Домодедова в Новосибирск и обратно, сообщает агентство «Интерфакс». Пассажиров забрал перевозчик «ИрАэро».

Вчера утром после вылета из аэропорта Жуковский эйрбас А-321 «Уральских авиалиний», на борту которого находилось более 230 человек, после отказа двигателей без шасси сел на кукурузное поле. По предварительной версии, борт столкнулся со стаей чаек. Основной задачей после отказа двигателей было как можно мягче посадить самолёт, рассказал командир экипажа Дамир Юсупов.

Юсупов добавил, что пока пилоты сажали лайнер, с пассажирами всё время работали стюардессы. Они действовали очень, выпустили надувные трапы и эвакуировали людей на безопасное расстояние. По рассказам пассажиров, позже стюардессы бегали по полю, предлагая людям свою помощь. Экипаж представлен к государственным наградам.



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