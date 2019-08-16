«Единая Россия» подержала идею об ограничении доли участия иностранного капитала в значимых интернет-компаниях

О поддержке проекта заявил замглавы думской фракции единороссов Андрей Исаев, передает «Дождь».

В партии выступили за ограничение иностранного капитала и вопрос этот будет обсуждаться уже на внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа. Его посвятят, как это названо, «иностранному вмешательству в российские выборы». Законопроект в конце июля был внесен единороссом и членом комитета по информполитике Антоном Горелкиным. Документ предлагает запретить иностранцам владеть более чем 20% в значимых интернет-ресурсах. Нарушение этого лимита может повлечь за собой запрет на размещение рекламы. Прежде всего, это может коснуться «Яндекса» и Mail.Ru Group. Первоначально в думе идея была воспринята без энтузиазма, однако, как рассказал Исаев, ситуация изменилась после того, как новость о запрете эксплуатации старых автомобилей попала в топ «Яндекса». Парламентарии стали высказываться на предмет намеренной манипуляции новостями, допущенной агрегатором, но в «Яндексе» отметили, что все новости собираются автоматически из сообщений СМИ, а их заголовки и фрагменты отображаются в топе в неизменном виде.

Ранее с критикой планов по ограничению доли иностранного участия в работе значимых интернет-компаний выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.