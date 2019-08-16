Приказ Минобрнауки, ограничивающий контакты российских учёных с иностранными, не был официально зарегистрирован. Минюст запросил документ для проведения правовой экспертизы, пишет РБК. Юристы подчеркивают, что пока регистрация не пройдена, приказ не имеет силы.

2 дня назад стало известно, что Минобрнауки разослало в подведомственные организации документ, согласно которому российские учёные должны уведомлять Министерство о планируемых встречах с зарубежными коллегами, а после составлять отчёты. В Кремле назвали это перебором.